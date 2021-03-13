Профильная смена по шахматам пройдет в Удмуртии

В профильной смене поучаствуют дети 2012 года рождения и младше Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 8 по 12 апреля в Удмуртии пройдет профильная смена в рамках проекта «Шахматы в школах». Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» спортивной школы по шахматам имени С. Ф. Ощепкова.

Профильная смена пройдет с 8 по 12 апреля в лагере «Лесная страна». В смене поучаствуют команды от образовательных организаций в составе не менее четырех человек. В каждой команде должно быть не меньше одной девочки. Участвовать смогут дети 2012 года рождения и младше.

Дети посоревнуются в турнире «Дебют» и порешают шахматные задачи. Также школьников ждут развлекательные мероприятия.

Список участников, которые прошли конкурсный отбор, обещают опубликовать в ближайшее время.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Лидеры религиозных конфессий Ижевска и почетные гости сыграли в шахматы в формате гандикап