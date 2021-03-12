Лидеры религиозных конфессий Ижевска и почетные гости сыграли в шахматы в формате гандикап

За дружеской игрой встретились представители разных вероисповеданий Фото: Амир Закиров

7 марта прошел шахматный турнир в рамках Межконфессиональной спартакиады Удмуртии. В нем приняли участие 91 человек из 33 религиозных организаций. Среди них представители Удмуртской и Ижевской епархией, Центрального духовного управления мусульман, Еврейской общины Ижевска и Покровской старообрядческой церкви.

Участники спартакиады из разных конфессий были разделены на две группы: мужчины и женщины. Пока они играли семь туров по швейцарской системе, их лидеры и почетные гости налаживали диалог за шахматной игрой в формате гандикап (когда сильный игрок дает фору менее сильному сопернику). Журналист и фотограф «Комсомолки» побывали на мероприятии, чтобы подробно рассказать и показать это уникальное событие.

СЕРЬЕЗНОЕ НАЧАЛО

На часах ровно 13:00, и на сцену вышли религиозные главы и гости. Своим вступительным словом они поприветствовали участников и открыли турнир.

Вступительное слово Анастасии Власовой Фото: Амир Закиров

— С каждым годом шахматные соревнования становятся все масштабнее и популярнее. И для нас, Медиагруппы «Центр» и Федерации шахмат Удмуртии, очень важно поддерживать жизнь этих мероприятий, — сказала руководитель Медиагруппы «Центр», вице-президент Федерации шахмат Удмуртии Анастасия Власова. — Мы всегда открыты к диалогу и обсуждению возможности поддержать соревнования, особенно детские. Я думаю, что межконфессиональная спартакиада будет регулярным событием.

Вступительное слово Дениса Парахина Фото: Амир Закиров

Большое значение соревнования отметил и Денис Парахин, первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии.

— Физически и духовно развитые граждане – это залог сильного государства. И такие мероприятия, как сегодня, дают возможность нам, людям разных вероисповеданий, объединиться в одном общем деле, чтобы увидеть, что у нас единая цель – совместная благополучная жизнь, — сказал он.

Вступительное слово Митрополита Викторина Фото: Амир Закиров

Свое слово сказал и Владыка Викторин, архиерей Русской православной церкви, митрополит Ижевский и Удмуртский, который приложил много усилий для организации всей спартакиады.

— Шахматы – это не просто настольная игра. Это интеллектуальная игра, и я рад, что с нового учебного года во многих школах шахматы вводятся как предмет. И мы, религиозные представители разных конфессий, должны показать пример и быть на высоте. Я желаю, чтобы именно шахматы как можно больше культивировались и в учебных заведениях, и в религиозных организациях, — сказал митрополит Викторин.

Дав старт соревнованиям спартакиады, почетные гости устремились за шахматные доски. Они не только сражались с мастерами спорта, но и налаживали дружеское общение. Ведь шахматная схватка – это стол переговоров, за котором можно решить даже самый сложный вопрос.

Федерация шахмат Удмуртии всесторонне помогает Межконфессиональной спартакиаде: организует мероприятие, предоставляет инвентарь, ведет судейство Фото: Амир Закиров

Исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин рассказал историю становления гандикапа в нашей республике.

— Наша задача – показать, что шахматы полезны, и в них играют все должности, вероисповедания и возраста. Первый Межконфессиональный шахматный турнир прошел год назад и дал хороший толчок. Сам гандикап – новое направление, но у него уже есть фанаты. В него играли еще в 19 веке, когда не было часов, и фору давали фигурами. Впервые мы попробовали такой формат в январе на Всероссийских соревнованиях. Сейчас у нас появилась идея привлечь уважаемых людей, которые тоже любят шахматы, чтобы они смогли сыграть партии с мастерами спорта, и именно гандикап помогает нам в этом. Некоторые из них уже просили сделать гандикап регулярным. Мы только начинаем, и это хорошее начало, — пояснил Александр Ватлин.

За дружеской игрой встретились представители разных вероисповеданий Фото: Амир Закиров

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФИНАЛ

Спустя 50 минут гандикап подошел к концу. После игры представители конфессий и почетные гости делились впечатлениями, а мастера спорта открывали им профессиональные секреты.

— Мои соперники были сильны, но я сражалась до последнего! Конечно, я не обыграла профессионалов, но получила колоссальный опыт, а главное – массу удовольствия как от самих шахмат, так и от общения. Мастера спорта поделились со мной приложениями, в которых я смогу регулярно играть и даже иметь свой рейтинг. Также я узнала, где лучше всего купить хороший шахматный инвентарь, — поделилась новыми эмоциями Анастасия Власова.

Организаторы спартакиады и Федерация шахмат Удмуртии надеются, что в следующем году соревнования соберут вокруг себя еще больше разных людей Фото: Амир Закиров

Некоторые участники рассказывали о том, как обучают шахматам своих детей. И кажется, что многие игроки сами ненадолго вернулись в детство.

— Эмоции непередаваемые! Сказать откровенно, я сидел за шахматной доской в школьные времена, играл с папой достаточно часто. Затем, в силу спортивного прошлого, рано уехал из дома и шахматами не удавалась заниматься. А сегодня я вспомнил, как это было. Такие впечатления многого стоят. Также хочу отметить непередаваемые ощущения от общения с легендами шахмат Удмуртии и России. Это уникальная площадка, которая дает возможность объединиться людям разных мировоззрений в общем деле и выстроить диалог для решения общих проблем. Так государство станет еще более сильным и уверенным в развитии, — сказал Денис Парахин.

Заслуженные награды ждали своих победителей Фото: Амир Закиров

— В таком формате, когда участие приняли сразу пять конфессий, мы впервые. Это хорошее начинание. Я благодарен руководителям конфессий, которые приехали на игру. Я не ожидал такой большой поддержки нашей спартакиады и гандикапа. Все мы играли по-дружески и улучшили взаимопонимание, — сказал митрополит Викторин.

По итогам гандикапа все участники получили памятные подарки: дипломы и книги. Основной турнир длился на протяжении пяти часов. По его итогам в общем командном зачете Еврейская община Ижевска стала победителем и получила кубок митрополита.

Турнир в формате гандикап станет доброй традицией Фото: Амир Закиров

СПРАВКА

В шахматах гандикап – это состязание между игроками разной силы. Причем, сильные дают какую-либо фору более слабым игрокам для относительного уравновешивания сил. Например, убирают у себя пешку или фигуру, дают фору по времени и другое.

Межконфессиональная спартакиада Удмуртской Республики – это соревнования между представителями религиозных организаций традиционных конфессий из числа рядовых верующих и духовенства, которые проживают на территории Удмуртии. Возраст участников от 14 до 64 лет. В программу спартакиады входят: лыжные гонки, шахматы, настольный теннис, спортивный туризм и легкая атлетика.

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