В Ижевске прошло прощание с Лианой Димитрошкиной

Фото: личный архив

13 марта в Ижевске простились с Лианой Димитрошкиной — предпринимателем, психологом, депутатом Гордумы Ижевска двух созывов, первым редактором газеты «Центр». Панихида прошла в Храме Казанской иконы Божией Матери.

На прощание пришли родственники, друзья, близкие и коллеги Лианы Ивановны. Также на панихиде присутствовали бывший глава Ижевска Виктор Балакин, председатель Общественной палаты Ижевска и директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова, бывший директор ижевского цирка и Росгосцирка Дмитрий Иванов, исполнительный директор шахматной федерации Удмуртии Александр Ватлин, член Общественной палаты Удмуртии Константин Труфанов.

«Нам непросто принять тот факт, что Лианы Ивановны больше нет. Конечно, все мы знали о ее болезни – она рассказывала о ней храбро и открыто, с невероятным позитивом и верой в лучшее. Но лично мне казалось, что Лиана будет в этом мире всегда – настолько она была сильной, яркой, живой, – сказала в прощальном слове Анастасия Власова. – Это огромная потеря и для родных, и для друзей Лианы Ивановны. И это большая потеря для города – она сделала очень многое для развития Ижевска. Она первой возглавила Общественную палату города – как всегда, она не побоялась ответственности, делала все, чтобы помогать в решении городских проблем. Как действующий председатель Общественной палаты, я прекрасно понимаю, с какими сложностями ей пришлось столкнуться и восхищаюсь ею».

Во время гражданской панихиды выступили муж и дочь Лианы Димитрошкиной, а также ученицы из ее школы женской психологии. Дочь отметила, что Лиана Ивановна очень хотела жить и что у нее были большие планы.

Напомним, что Лиана Ивановна ушла из жизни 11 марта после тяжелой болезни. Её похоронили на Южном кладбище Ижевска.

ДОСЬЕ «КП»

Лиана Димитрошкина родилась 21 апреля 1960 года. В советские годы работала на заводе «Ижсталь» старшим инженером, затем ушла в бизнес и занялась политикой. Была вице-президентом Корпорации «Центр», дважды избиралась депутатом Гордумы Ижевска, а также возглавляла Общественную палату города с 2008 по 2012 год. Была одним из основателей и первым редактором ижевского еженедельника «Центр». После 2012 года реализовала себя как психолог: занималась проблемами аутизма у детей, писала книги по женской психологии, читала лекции, проводила семинары. Воспитывала дочь и двух внучек.

Лиану Ивановну знали, как предпринимателя, политика, психолога, автора книг, а еще как сильного, отзывчивого и жизнерадостного человека. Воспоминаниями о ней поделились ее коллеги и друзья.

Редакция «Комсомольской правды»–Ижевск» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Лианы Ивановны и всем, кому она была дорога.