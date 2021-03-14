Водитель из Удмуртии погиб в лобовом столкновении в Челябинской области

В Челябинской области погиб водитель из Удмуртии фото:: cheltv.ru

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области, ДТП произошло 13 марта около полуночи на третьем километре дороги Чебаркуль — Мисяш — М5 (Челябинская область).

Водитель ВАЗ с удмуртскими номерами не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Volkswagen Polo (Фольксваген Поло), которым управляла 50-летняя женщина. В результате аварии водитель ВАЗа, мужчина 1993 года рождения, скончался на месте. Водитель Фольксвагена получила травмы.

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