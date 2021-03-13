Мнимая денежная реформа: у пенсионерок в Ижевске похитили 470 тысяч рублей

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С разницей в несколько часов в полицию Ижевска обратились две пенсионерки 84-х и 86-ти лет. У них украли в общей сложности 470 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в обоих случаях преступники действовали по одинаковой схеме.

Пожилым женщинам звонили на домашний стационарный телефон. Звонивший представлялся сотрудником социальной защиты и сообщал, что в скором времени в рамках денежной реформы будет осуществляться обмен денежных купюр на новые.

Пенсионерки должны были пересчитать имеющиеся дома купюры, сообщить их номинал и год изготовления. После этого звонивший говорил, что в ближайшее время к ним домой придут сотрудники социальной защиты «для проверки данных».

Через некоторое время к бабушкам приходила женщина, переписывала имеющиеся у пенсионерок номера денег, после чего просила убрать их, запоминая при этом место хранения сбережений.

Потом они вместе писали заявления для обмена купюр. И в этот момент пенсионеркам снова звонили. Пока они разговаривали по телефону, женщина похищала все их деньги. В итоге у одной старушки мошенника украла 200 тысяч, у другой – 270 тысяч рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по статье «кража». Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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