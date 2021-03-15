В Удмуртии зарезавший своего знакомого житель Тюмени отправится в колонию на 9 лет

Приговор суда вступил в законную силу Фото: pixabay.com

Суд вынес приговор 53-летнему жителю Тюменской области, который ранее проживал на территории Кизнерского района. Его признали виновным в убийстве и отправили в колонию строгого режима на 9 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие установило, что 26 июля 2020 года осужденный с компанией распивали спиртные напитки. В этот момент между жителем Тюменской области и пострадавшим произошел конфликт. Тогда злоумышленник отправился к себе домой, взял там нож и вернулся на место, где ранее компания пила алкоголь.

В результате он нанес 45-летнему мужчине несколько ударов ножом в область груди. От полученных травм житель Удмуртии скончался на месте.

Можгинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Удмуртии собрал всю необходимую доказательною базу: были допрошены свидетели, проведены судебно-медицинские, криминалистические и молекулярно-генетические экспертизы.

Приговор суда вступил в законную силу.

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