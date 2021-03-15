В Удмуртии стартует проект для помощи в реабилитации переболевшим коронавирусом

17 марта в поселке Игра пройдет первый открытый форум здоровья Фото: pixabay.com

Сегодня, 15 марта, на аппаратном совещании с главой Удмуртии Александром Бречаловым Надежда Александровна Михайлова, первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии - председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике рассказала о новом проекте «Будь здоров».

Он направлен на помощь в реабилитации переболевшим коронавирусной инфекцией. Планируется, что благодаря рекомендациям врачей, которые жители смогут получать в рамках проекта, они будут быстрее восстанавливаться после болезни. Также организаторы продумывают план лекций и мастер-классов, а также занятий по дыхательной гимнастике с участием известных спортсменов и тренеров.

А уже 17 марта в поселке Игра пройдет первый открытый форум здоровья в рамках проекта «Будь здоров», который смогут посетить все желающие жители.

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