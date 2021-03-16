Дмитрий Муханов возглавил «Ижводоканал»

Дмитрий Муханов Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев представил коллективу МУП «Ижводоканала» нового руководителя. Им стал Дмитрий Муханов. К исполнению своих обязанностей он приступил с сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Напомним, эту должность ранее занимал Владислав Катаев. Он занял этот пост, сменив Александра Пономарева, который написал заявление по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами 2 декабря. О причинах ухода Владислава Катаева не сообщается.

Кроме того глава города рассказал о путях развития предприятия.

- Прежде всего, это реализация инвестиционной программы с объёмом инвестиций в 10 млрд рублей, своевременное и качественное выполнение всех запланированных в программе мероприятий по модернизации сетей и оборудования. Продолжение внедрения принципов бережливого производства, повышение эффективности работы всех структурных подразделений. И самое главное – это сохранение достойных условий труда для работников: достойная заработная плата и сохранение социального пакета, - говорит Олег Бекмеметьев.

СПРАВКА КП:

Муханов Дмитрий Алексеевич родился 1 мая 1974 года, окончил Вятский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение» в 1997 году. 9 лет возглавлял ООО «Энергоремонт» в Глазове.