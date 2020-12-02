Александр Пономарев уходит с поста директора «Ижводоканала» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Директор МУП «Ижводоканал» Александр Пономарев покидает свою должность в связи с семейными обстоятельствами. Он написал заявление об увольнении по собственном желанию, сообщает пресс-служба администрации города.

Уже выбран новый руководитель «Ижводоканала». Им стал Владислав Катаев. Напомним, что он уже занимал этот пост до прихода Александра Пономарева, а после его назначения получил должность главного инженера.

Сам Александр Пономарев возглавлял «Ижводоканал» с апреля 2020 года.

Напомним, на данный момент на предприятии ведется проверка прокуратурой Удмуртии по факту сокращения 200 работников. В администрации Ижевска заявили, что 170 сотрудников действительно уже уволено, однако стоит отметить, что это сотрудники вспомогательных служб. О снятия с должностей сотрудников «Ижводоканала» и инженерно-технических работников, которые задействованы непосредственно в процессах работ, речи не идет.

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