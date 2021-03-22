Удмуртия присоединится к международной акции “Час земли”

Экологическая акция "Час Земли" в Удмуртии фото: pixabay.com

Международная акция «Час Земли» пройдет 27 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. Об этом сообщается на сайте Минприроды УР. Экологическое мероприятие, которое организует Всемирный фонд дикой природы, ежегодно проходит по всему миру в последнюю субботу марта. В этот день миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на один час.

Цель акции — показать важность бережного отношения к природным ресурсам и окружающему миру. Это самая массовая экологическая акция на планете.Свои подсветки в этот час погасят Останкинская телебашня в Москве, Петропавловская крепость в Петербурге, римский Колизей, сиднейский оперный театр, Эйфелева башня в Париже, Акрополь в Афинах и Эмпайр Стэйт Билдинг в Нью-Йорке.

В России акция пройдет уже в 13-й раз. В этом году она будет посвящена теме открытости экологической информации. Лозунг акции - #откройся.

Принять участие может любой желающий. Для этого требуется всего на один час с 20.30 до 21.30 отключить свет и другие электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты.

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