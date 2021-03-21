«ВДНХ удмуртского мира»: национальный праздник «Гербер» пройдет в Удмуртии 26 июня

Гуляния пройдут в Вавожском районе республики Фото: Архив «КП» в Ижевске

Вавожский район Удмуртии в этом году примет у себя яркий национальный праздник «Гербер». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, главную тему мероприятия оставили без изменений – гости познакомятся с родовыми объединениями удмуртов (воршуды), которые с давних времен жили на территории района.

В планах организаторов сделать большую поляну фестиваля с площадками, которые расскажут и покажут многообразие мира удмуртов и его историю от древних традиций до современных интернет-технологий. «ВДНХ удмуртского мира» – так условно оргкомитет назвали этот формат праздника.

По данным «Яндекс.Карт», из Ижевска до Вавожского района можно добраться за 1,5 часа пути Фото: скриншот

Также гостей Вавожского района ждут:

- Концерт удмуртских исполнителей (современная и традиционная музыка);

- Стенд-ап на удмуртском языке;

- Показ современной этнической моды;

- Презентации этнопроектов молодежных организаций;

- Площадки, которые в новых форматах расскажут об истории и достижениях удмуртов;

- Литературные мероприятия: поэтический конкурс, свободный микрофон, лекции известных литераторов, читки современных пьес на удмуртском;

- Научные мероприятия: археология для детей, мастер-классы по изготовлению реплик древних предметов, консультация по истории удмуртских деревень;

- Подвижные игры.

Праздник собираются провести без использования одноразовой посуды для поддержания экологии.

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