«ВДНХ удмуртского мира»: национальный праздник «Гербер» пройдет в Удмуртии 26 июня

Гуляния пройдут в Вавожском районе республики
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Вавожский район Удмуртии в этом году примет у себя яркий национальный праздник «Гербер». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, главную тему мероприятия оставили без изменений – гости познакомятся с родовыми объединениями удмуртов (воршуды), которые с давних времен жили на территории района.
В планах организаторов сделать большую поляну фестиваля с площадками, которые расскажут и покажут многообразие мира удмуртов и его историю от древних традиций до современных интернет-технологий. «ВДНХ удмуртского мира» – так условно оргкомитет назвали этот формат праздника.
По данным «Яндекс.Карт», из Ижевска до Вавожского района можно добраться за 1,5 часа пути
Фото: скриншот
Также гостей Вавожского района ждут:
- Концерт удмуртских исполнителей (современная и традиционная музыка);
- Стенд-ап на удмуртском языке;
- Показ современной этнической моды;
- Презентации этнопроектов молодежных организаций;
- Площадки, которые в новых форматах расскажут об истории и достижениях удмуртов;
- Литературные мероприятия: поэтический конкурс, свободный микрофон, лекции известных литераторов, читки современных пьес на удмуртском;
- Научные мероприятия: археология для детей, мастер-классы по изготовлению реплик древних предметов, консультация по истории удмуртских деревень;
- Подвижные игры.
Праздник собираются провести без использования одноразовой посуды для поддержания экологии.
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