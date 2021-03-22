Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала пятой на финальном этапе Кубка мира по биатлону

Кайшева пришла пятой в финальной гонке ЧМ фото: biathlonrus.com

В воскресенье,21 марта, масс-стартом завершился международный биатлонный сезон, последний этап которого проходил в Эстерсунде. Погода внесла свои коррективы в расписание. Финальная гонка из-за сильного ветра была под угрозой срыва. Однако решение о проведении масс-старта было принято, хотя и с небольшой задержкой.

По итогам соревнования, лучшей из россиянок стала уроженка Удмуртии Ульяна Кайшева, пришедшая пятой. Спортсменка допустила пять промахов и уступила 20 секунд лидеру гонки норвежке Ингрид Тандревольд. Это лучший результат в карьере Ульяны.

«Было весело с самого начала, как обычно в последних гонках. Не ожидала, что буду настолько близко к подиуму после стойки. Оказывается, очень многие настреляли на ней. Мне, скорее всего, помогали боги. У меня был опыт получения цветов в этом сезоне. Это очень приятно, ради этого стоит стараться. Сезон слишком рано заканчивается», – поделилась впечатлениями спортсменка эфире «Матч ТВ».

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