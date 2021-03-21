«Вы настоящие герои!»: министр спорта Александр Варшавский прокомментировал победу сборной Удмуртии

Команда из Удмуртии заняла первое место в 10 Всероссийских зимних сельских играх! Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

С 16 по 20 марта в Перми проходили 10 Всероссийские зимние сельские спортивные игры. В этом году в них приняли участие около 700 спортсменов из 45 регионов страны. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, на этих соревнованиях сборная нашего региона заняла первое место. Второе и третье место заняли спортсмены из Новосибирска и Чувашии соответственно.

Вся команда в сборе Фото: Центр спортивной подготовки Удмуртии

Удмуртию представляли 19 спортсменов из Шарканского, Глазовского, Юкаменского и Якшур-Бодьинсого районов. Вместе они заняли первое место в командном первенстве среди субъектов России с численностью сельского населения до 600 тысяч человек.

В общекомандном зачете среди всех команд Удмуртия набрала 1473 очка и заняла четвертое место. Первое место заняла команда из Перми, второе – Челябинская область, третье у спортсменов Курганской области.

Соревнования были наполнены радостными эмоциями Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

«Эта победа – отличный подарок для республики в Год села, который объявил Александр Бречалов в 2021 году. В последний раз мы выигрывали золото зимних Всероссийских сельских игр в 2015 году, в Чайковском. Наша победа – это результат системной работы. Ежегодно мы проводим зимние и летние сельские игры. Район – Республика – Всероссийский финал,» — рассказал на своей странице «ВКонтакте» Александр Варшавский, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике республики.

Все соревнования проводились в соответствии со всеми нормативами Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

За четыре дня игр спортсмены приняли участие в лыжных гонках, шахматах и шашках, полиатлоне, состязаниях спортивных семей и троеборьях дояров и механизаторов.

«Подвиг каждого из спортсменов принёс нам эту победу! Вы настоящие герои! Николай Злобин, полиатлон, Юкаменский район, подтягивается 73 раза! Братья Владимир и Виталий Дьяконовы из Якшур-Бодьинского района – выиграли 5 медалей в лыжных гонках! Примеров много, результат один – мы первые! Спасибо за подвиги и за волю к победе! Удмуртия – территория спорта!» — подвел итог Александр Варшавский.

По итогам соревнований наша команда заняла второе место в командном зачете по лыжным гонкам Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Впервые такие соревнования прошли в Ижевске в 2003 году в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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