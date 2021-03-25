Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла третье место по итогам первого дня чемпионата мира

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева представила короткую программу на чемпионате мира 2021 гда

Накануне, 24 марта, стартовал чемпионат мира по фигурному катанию 2021. По результатам первого дня фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева занимает промежуточное третье место. Судьи оценили ее короткую программу в 78,86 балла.

Ранее спортсменка из Глазова рассказала пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России об обстановке на чемпионате мира по фигурному катанию.

«На деле всё оказалось намного лучше, почти не чувствуешь ничего, только маски постоянно носишь. На льду у нас есть специальные коробочки, куда вещи складываешь, чтобы не было контакта с тренером. Мы были один день на карантине, нас достаточно быстро выпустили. У нас тут есть игровые зоны — организаторы сделали максимально комфортное пребывание в отеле, чтобы было не скучно», - отметила Елизавета.

Больше всего девушке понравилась столовая.

«Самая любимая моя часть здесь — это столовая, не потому, что мы все любим покушать, а потому, что в столовой огромные окна, которые сразу выходят на главную арену, и можно сидеть в тепле и смотреть фигурное катание. Это очень круто, я безумно довольна всей организацией».

В 2021 году чемпионат проходит в столице Швеции - Стокгольме. Он продлится до 28 марта. Кстати, по результатам чемпионата будут определены квоты на чемпионат мира 2022 года и зимних Олимпийских игр 2022 года.

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