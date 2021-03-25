ЛД «Ижсталь» закроют на реконструкцию на 1,5 года

Точные сроки начала и окончания ремонта в ЛД «Ижсталь» еще не определены
Фото: Диля Ахмадишина
Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский рассказал в своих социальных сетях жителям города, что в скором времени ледовый дворец «Ижсталь» будет закрыт на реконструкцию. Примерные сроки работ составят 1-1,5 года.
Планируется полностью реконструировать фасад здания и сделать внутреннюю отделку. Кроме того, заменить инженерное оборудование, трибуны и хоккейные борты. А еще установить новый видео-куб.
Также Александр Варшавский рассказал, что на время ремонта «сталевары» будут проводить свои тренировки на крытом катке «Олимпиец» в столице Удмуртии или переедут в ЛД в Глазове.
Министр рассказал «Комсомолке», что точные сроки начала и окончания ремонта, а также сумма необходимая для реконструкции, на данный момент еще не определены. Сейчас ведется работа над проектной сметой.
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