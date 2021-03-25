100-летняя женщина-ветеран вылечилась от коронавируса в Ижевске

Семья 100-летней женщины победившей коронавирус в Ижевске Фото: пресс-служба минздрава Удмуртии

11 марта 2021 года Ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Матвеевна Князева из Ижевска отпраздновала свое столетие. А в октябре 2020 года пенсионерка переболела коронавирусом. Она смогла полностью восстановиться после болезни с помощью массажей и дыхательной гимнастики. А еще женщине помогло пение, рассказывают в пресс-службе минздрава Удмуртии.

Евдокию Матвеевну почти три недели лечили врачи в ижевском ковид-центре ГКБ № 8.

«У пациентки было поражение обоих легких около 40%. Благодаря действиям врачей нам удалось остановить развитие болезни. При лечении коронавируса многое зависит от первоначального состояния самого пациента и его настроя на выздоровление. Тут нам, конечно, во многом помогла сама Евдокия Матвеевна и ее родные. Они не сдались и приложили все силы для лечения и восстановления своей мамы и бабушки», - отмечает главный врач ГКБ №8 Валерий Ватулин.

Евдокия Князева была призвана на фронт в ноябре 1942 года. В составе 2 полка аэростатов заграждения она защищала центр Москвы от пикирующих и низколетящих гитлеровских бомбардировщиков. Домой девушка вернулась в июле 1945 года. Работала в колхозе, обзавелась семьёй и вырастила шестерых детей, за что получила Ордена материнства 1 и 2 степеней.

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