На улице Маркина в Ижевске обнаружили крупную несанкционированную свалку Фото: пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта

Ижевчане нашли крупную несанкционированную свалку по улице Маркина, на которую вывозится мусор и снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.

На место выехали активисты. Там они обнаружили большое количество строительных отходов, крупногабаритных отходов, твердых коммунальных отходов и еще привезенного снега.

«Данные отходы размещены на открытом грунте, что является грубым нарушением и наносит большой вред окружающей среде», - говорится в сообщении.

Обращения с просьбой ликвидировать свалку направлены в администрацию Ижевска, минприроды Удмуртии и прокуратуру республики.

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