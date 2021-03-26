Четыре дома на улице Коммунаров в Ижевске остались без холодной воды из-за порыва Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня утром, 26 марта, по адресу ул. Коммунаров, 179 обнаружили утечку воды из трубопровода. Из-за этого пришлось перекрыть участок сети, в следствие чего четыре дома в этом районе временно остались без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Ижводоканал».

Аварию удалось локализовать уже к 09:00 часам. Сейчас на месте работают пять человек из аварийно-восстановительной бригады.

Холодную воду жителям домов на улице Коммунаров должны вернуть в течение суток.

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