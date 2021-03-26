Трем жителям Ижевска решено присвоить звание «Почетного гражданина»

Зиятдинов Фанил Газисович Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

23 марта марта на заседании комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города Ижевска» определились трое жителей, которые получат это знак: Зиятдинов Фанил Газисович, Лукин Владимир Валерьянович и Собин Олег Игнатьевич. Члены комиссии выбрали их путем голосования из 10 кандидатов. Об этом сообщил Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на страницах в своих социальных сетях.

Звание «Почетный гражданин города Ижевска» присваивается гражданам за выдающийся вклад в экономическое, социальное и культурное развитие муниципального образования «Город Ижевск».

Кроме того, выбрали еще троих человек, кто удостоится получить почетный знак «За заслуги перед городом Ижевском»: руководитель детской школы искусств Власов Александр Петрович, художник Морозов Василий Николаевич, педагог Харитонова Валентина Александровна. Награждение состоится 12 июня и будет приурочено ко Дню города.

СПРАВКА КП

Зиятдинов Фанил Газисович трудится на Ижевском электромеханическом заводе с 1972 года. В 2011 году Фанил Зиятдинов был занесен на Доску почета Удмуртской Республики, имеет звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики».

Лукин Владимир Валерьянович Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Трудовой стаж Лукина Владимира Валерьяновича – 48 лет. Владимир Валерьянович является председателем Федерации стрелкового спорта Удмуртии более 40 лет, с 2005 года является членом Исполкома стрелкового Союза России. За время работы тренером по пулевой стрельбе он подготовил 2 заслуженных мастеров спорта, 4 мастеров спорта России международного класса, 16 мастеров спорта СССР и России. В 2018 году трудовой коллектив школы был занесен на Доску Почета Удмуртии, а в прошлом году школа удостоена звания «Лучшая физкультурно-спортивная организация, осуществляющая спортивную подготовку на территории Удмуртской Республики».

Собин Олег Игнатьевич Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Собин Олег Игнатьевич всю свою профессиональную жизнь посвятил заводу «Ижмаш». Стаж трудовой деятельности – 37 лет. В 1974 году награжден Орденом Трудового Красного Знамени, в 1982 году Орденом Ленина, имеет Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Удмуртской Республики», ученую степень – кандидат технических наук, является Членом-корреспондентом Академии технологических наук РСФСР.

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