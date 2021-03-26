Спасатели в Удмуртии сняли со столба кота Уголька, который просидел там двое суток

Кот Уголек просидел на столбе в Удмуртии двое суток Фото: пресс-служба ПСС Удмуртии

Кот по кличке Уголек живет в селе Завьялово. Недавно он стал настоящей звездой для местных жителей, ведь на его спасение выезжал отряд особого риска от единой дежурно-диспетчерской службы. Об этом рассказала пресс-служба ПСС Удмуртии.

Уголек в одну из своих прогулок забрался на высокий столб линий электропередач, видимо, чтобы осмотреть территорию с высоты. Однако о том, как он будет оттуда спускаться - не подумал. Жалобно мяукая, он просидел на столбе двое суток. Конечно, любящая хозяйка пыталась спасти своего питомца и пыталась приманить его. Но этого не дало никаких результатов.

Тогда она и решила обратиться к спасателям. Когда уже в ночи они приехали на место, стало понятно, что нужно будет отключать электричество и использовать трехколенную лестницу.

Фото: пресс-служба ПСС Удмуртии

«Поскольку линия электропередач находилась под напряжением, мы обратились в Россети с просьбой отключить электричество», - рассказал начальник поисково-спасательной группы Горбань Олег.

В итоге, Уголька спасли и передали хозяйке.

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