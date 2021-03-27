Против жителя Удмуртии возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки инспектору ДПС Фото: Архив «КП» в Ижевске

20 марта 2021 года 27-летний обвиняемый ехал по дороге Шаркан-Дебесы. В это время его остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что молодой человек не имеет прав на управление машиной. Полицейские стали оформлять административный протокол. В этот момент обвиняемый, чтобы избежать наказания, попытался положить в карман куртки инспектора ДПС 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Его действия были пресечены, молодого человека задержали, а после возбудили против него уголовное дело за мелкое взяточничество.

Ведется расследование уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства преступления.

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