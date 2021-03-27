Карта распространения коронавируса на 27 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 27 марта 2021 года
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии за минувшие сутки от коронавируса скончались три женщины. Одной из них было уже 99 лет. Двум другим - 64 и 65. Об этом сообщает оперштаб региона. Заразилось COVID-19 еще 85 жителей республики. При этом вылечились и были выписаны лишь 74 пациента.
А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:
Ижевск - 14 511
Воткинск - 1 327
Глазов - 1 679
Можга - 1 198
Сарапул - 1 108
Завьяловский район - 1 722
Алнашский район - 597
Балезинский район - 463
Вавожский район - 280
Воткинский район – 345
Глазовский район - 305
Граховский район - 193
Дебесский район - 248
Игринский район - 672
Камбарский район - 270
Каракулинский район - 212
Кезский район - 304
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 214
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 464
Можгинский район - 290
Сарапульский район - 354
Селтинский район - 266
Сюмсинский район - 220
Увинский район - 782
Шарканский район - 519
Юкаменский район - 249
Якшур-Бодьинский район - 450
Ярский район - 271
42 475 жителей уже вакцинировались от коронавируса.
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