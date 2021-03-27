Карта распространения коронавируса на 27 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 27 марта 2021 года Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки от коронавируса скончались три женщины. Одной из них было уже 99 лет. Двум другим - 64 и 65. Об этом сообщает оперштаб региона. Заразилось COVID-19 еще 85 жителей республики. При этом вылечились и были выписаны лишь 74 пациента.

А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:

Ижевск - 14 511

Воткинск - 1 327

Глазов - 1 679

Можга - 1 198

Сарапул - 1 108

Завьяловский район - 1 722

Алнашский район - 597

Балезинский район - 463

Вавожский район - 280

Воткинский район – 345

Глазовский район - 305

Граховский район - 193

Дебесский район - 248

Игринский район - 672

Камбарский район - 270

Каракулинский район - 212

Кезский район - 304

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 214

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 464

Можгинский район - 290

Сарапульский район - 354

Селтинский район - 266

Сюмсинский район - 220

Увинский район - 782

Шарканский район - 519

Юкаменский район - 249

Якшур-Бодьинский район - 450

Ярский район - 271

42 475 жителей уже вакцинировались от коронавируса.

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