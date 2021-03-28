Как фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева вернулась в число лучших, несмотря на сверхконкуренцию

Как девочка из Удмуртии стала легендой мирового фигурного катания Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 26 на 27 марта уроженка Удмуртии Еслизавета Туктамышева вместе с другими фигуристами Анной Щербаковой и Александрой Трусовой завоевали первый полный пьедестал почета на первенствах мира. Чемпионат проходил в Стокгольме.

Рассказываем о пути девочки из Глазова до чемпионки мира.

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

Лиза родилась в обычной семье. Фигурным катанием начала заниматься в Глазове в 5 лет. Тогда же и была замечена известным тренером Алексеем Мишиным и стала ездить к нему на тренировки в Санкт-Петербург раз в две недели. После потери отца, девушка переехала в Северную столицу.

Лиза начала заниматься катанием в 5 лет Фото: Архив КП

«Она не мыслит свою жизнь без фигурного катания. Даже потом она планирует получить высшее образование и заняться тренерской работой. В свободное время много читает, в основном классику. Закачивает книги в свой гаджет. Так удобнее, не нужно тащить с собой лишний вес. Слушает разнообразную музыку. Это помогает ей предлагать мелодии для выступлений», - говорила когда-то в интервью IZHLIFE мама Лизы Елена Сергеевна.

Девушка приняла участие в чемпионатах России 13 раз - это один из рекордных показателей.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

На взрослом чемпионате России Лиза выступила в 12 лет в 2008/9 сезоне. Тогда девочка стала второй, уступив место Аделине Сотниковой. Этапы юниорского Гран-при и первенство страны среди юниоров она выигрывает в сезоне 2010/11. Спустя год Туктамышева становится самой юной фигуристкой, кому удалось завоевать два золота на первых взрослых этапах Гран-при.

Чемпионкой России фигуристка из Удмуртии становится в конце 2012 года. Однако по итогам сезона 2013/14 она не попала ни в финал Гран-при, ни на чемпионат Европы, и став лишь 10-й на чемпионате России. Кроме того, на тот момент уже 17-летнюю фигуристку начали беспокоить травмы.

«В прошлом сезоне она получила травму ноги – разрыв связок стопы, а сейчас ее беспокоит позвоночник. Честно и прямо говорю: невозможно со стопроцентной точностью сказать, как дальше будут развиваться события. Не исключаю, что может потребоваться и серьезное вмешательство медиков. Если же боли пройдут, мы разработаем специальную тактику для тренировок и все-таки увидим Лизу на льду – яркую, красивую и интересную», - рассказывал в декабре ее тренер Алексей Мишин.

После выздоровления, девушка сразу отправилась покорять вновь вершины. Сначала победа в финале серии Гран-при, следом а Чемпионате Европы. В 2015 она не оставила шансов на Чемпионате мира в Китае.

Все последующие годы до настоящего времени Елизавету видели лишь на первых позициях. Однако в 16 и 17 годах девушка становится лишь 8-й.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ-ОЛИМПИАДА

В 2018 Елизавета в третий раз не попадает на Олимпийские игры.

«Мне это действительно нравится. Я не мазохист, чтобы заниматься так долго делом, которое меня не удовлетворяет. Наверное, я просто чувствую в себе силы, что я еще могу что-то показать, что-то сделать для этого вида спорта. Ну, и на Олимпиаду хочется все-таки поехать. Поэтому пока я тут. Пока что-то хочется просто хорошо кататься, остаться фигуристкой, которую узнают, которая могла бы конкурировать в нынешней очень сложной ситуации в фигурном катании», – говорила Лиза в 2020 году.

Уроженка Удмуртии вырывается вперед несмотря на конкуренцию, Фото: пресс-служба Федерации фигурного катания России

После Олимпиады в Пхенчхане поколение Загитовой-Медведевой, опережавшее Туктамышеву, уступило позиции более юным и талантливым девочкам, которые уже в 13-14 лет исполняли сложнейшие прыжки в четыре оборота. В конце февраля в финале Кубка России Лиза уступила тройке молодых, заняв 4 позицию. На соревнованиях решался вопрос, кто поедет на чемпионат Мира. Именно глазовчанке выпала эта возможность, так как все три призерки еще пока не могут выступать на ЧМ по возрастному цензу (им всего по 14 лет).

Туктамышева становится третьей в короткой программе и завоевывает серебро, набрав баллов в произвольной. Соревнования проходили в Швеции.

«Этот год действительно получился непростым для всех нас, и в моем случае серебро на чемпионате мира дает мне только мотивацию и силы для того, чтобы весь следующий сезон постараться провести также успешно, отобраться на Олимпийские игры. Поэтому я безумно рада, что именно в предолимпийский сезон смогла поехать на чемпионат мира и завоевать серебряную медаль», - заявила Лиза после окончания ЧМ в Стокгольме пресс-службе Федерации фигурного катания России.

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

Лиза популярная также благодаря своим смелым и порой провокационным номерам. Например, в сезоне 2018/19 девушка вышла на лед в форме стюардессы и разделась до нижнего белья к концу выступления.

А перед недавним чемпионатом мира, девушка стала лицом обложки мужского журнала MAXIM, снявшись в откровенной фотосессии.

Девушка стала лицом номера мужского журнала, Фото: maximonline.ru

«Мне легче, когда я погружена с головой не только в фигурное катание, не постоянно о нём думаю. <…> Я человек, для которого, если есть возможность, лучше это сделать; брать все, что можно, конечно, в разумных количествах. Для меня это круто. Для меня это, наоборот, кайфово совмещать все – и бизнес, и съемки, и фигурное катание. Но это непросто. Пока ты молодая, нужно как можно больше возможностей использовать – и ошибаться, и что-то пробовать», - рассказала она, комментируя свое участие в съемке.

Напомним, что в апреле в Японии состоится командный чемпионат мира. Окончательный состав участников пока не назван, но держим кулачки за нашу Лизу.