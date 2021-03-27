Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место на чемпионате мира

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме

27 марта завершились соревнования в рамках чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года. Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место по итогам своих выступлений. Она набрала 220,46 баллов. От «золота» ее отделяли всего 12,71 балла.

Стоит отметить, что чемпионкой мира стала российская спортсменка Анна Щербакова. А третье место досталось Александре Трусовой. Таким образом, впервые в истории соревнований, весь пьедестал заняли наши фигуристки.

Кстати, последний раз Елизавета Туктамышева брала медали на чемпионате мира шесть лет назад. Тогда она победила, и вот в 2021 году вновь оказалась среди призеров.

Напомним, в первый день чемпионата в Стокгольме Елизавета продемонстрировала свою короткую программу и занимала по итогам первого дня третье место.

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