Снижение заболевших и «лучшая вакцина» по словам Путина: последние новости коронавируса в Удмуртии на 28 марта

Главное о коронавирусе за последние сутки
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии за минувшие сутки от коронавируса скончались три человека: двое мужчин 68 и 95 лет и женщина в возрасте 74 лет. При этом вылечились и были выписаны 78 пациентов.
42 475 жителей уже вакцинировались от коронавируса.
Карту распространения коронавируса по районам можно увидеть по ссылке.
КОРОНАВИРУС В РОССИИ
28 марта 2021 года выявлено 9 088 новых заражённых коронавирусом. Из них 1 878 случаев выявлены в Москве.
Путин назвал российские вакцины лучшими.
«В принципе, можно сделать любую, любую из них, они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие сегодня, на сегодняшний день», - сказал Владимир Путин.
Снижение заболевших
В России снизился коэффициент распространения коронавируса. На этой неделе в 10 регионах нашей страны с самой высокой заболеваемостью такой показатель не превысил единицу. Эксперт Роспотребнадзора объяснил, что это значит