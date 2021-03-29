Карта распространения коронавируса на 29 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 29 марта 2021 года Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки от коронавируса скончались двое мужчин - 87 лет и 71 года, а еще женщина, которой был 71 год. Об этом сообщает оперштаб региона.

Заразилось COVID-19 еще 80 жителей республики. При этом вылечились и были выписаны лишь 73 пациента.

А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:

Ижевск - 14 592

Воткинск - 1 336

Глазов - 1 688

Можга - 1 198

Сарапул - 1 113

Завьяловский район - 1 729

Алнашский район - 597

Балезинский район - 463

Вавожский район - 280

Воткинский район – 348

Глазовский район - 307

Граховский район - 193

Дебесский район - 256

Игринский район - 682

Камбарский район - 273

Каракулинский район - 212

Кезский район - 304

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 214

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 466

Можгинский район - 290

Сарапульский район - 355

Селтинский район - 266

Сюмсинский район - 221

Увинский район - 795

Шарканский район - 525

Юкаменский район - 250

Якшур-Бодьинский район - 452

Ярский район - 271

42 475 жителей уже вакцинировались от коронавируса.

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