Карта распространения коронавируса на 29 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 29 марта 2021 года
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии за минувшие сутки от коронавируса скончались двое мужчин - 87 лет и 71 года, а еще женщина, которой был 71 год. Об этом сообщает оперштаб региона.
Заразилось COVID-19 еще 80 жителей республики. При этом вылечились и были выписаны лишь 73 пациента.
А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:
Ижевск - 14 592
Воткинск - 1 336
Глазов - 1 688
Можга - 1 198
Сарапул - 1 113
Завьяловский район - 1 729
Алнашский район - 597
Балезинский район - 463
Вавожский район - 280
Воткинский район – 348
Глазовский район - 307
Граховский район - 193
Дебесский район - 256
Игринский район - 682
Камбарский район - 273
Каракулинский район - 212
Кезский район - 304
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 214
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 466
Можгинский район - 290
Сарапульский район - 355
Селтинский район - 266
Сюмсинский район - 221
Увинский район - 795
Шарканский район - 525
Юкаменский район - 250
Якшур-Бодьинский район - 452
Ярский район - 271
42 475 жителей уже вакцинировались от коронавируса.
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