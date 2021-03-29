Пьяный водитель, угнавший автомобиль, столкнулся с тремя машинами на ул. Пушкинской в Ижевске

«Дэу-Нексия» проехала перекресток на Пушкинской в Ижевске на красный сигнал светофора Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне ночью, 28 марта, напротив дома №268 по улице Пушкинская в Ижевске пьяный водитель автомобиля «Дэу-Нексия» спровоцировал массовое ДТП с участием еще трех машин: «Лада Приора», «ГАЗ» и «Фольксваген-Поло». Отмечается, что автомобиль 27-летний мужчина ранее угнал. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Столкновение произошло из-за того, что «Дэу-Нексия» проехала перекресток на красный сигнал светофора. В результате пострадали водитель и пассажир угнанного автомобиля, их доставили в больницу. А также травмы получил 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Поло».

Против пьяного виновника аварии возбудили уголовное дело Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Против пьяного виновника аварии возбудили уголовное дело. Началось расследование.

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