Просто гениально!: Simply Clever решения SKODA KAROQ

ŠKODA KAROQ

«Simply Clever» (Симпли клэве) - это не просто девиз марки ŠKODA, это ее философия. И в каждом автомобиле марки вы найдете Simply Clever решения, которые сделают поездку на автомобиле еще комфортнее и безопаснее. И ŠKODA KAROQ (Шкода Карок) не исключение.

Давайте более полно познакомимся с Simply Clever решения представленными в автомобиле:

- Вещевой ящик: казалось бы, он есть у всех автомобилей, но в ŠKODA KAROQ в нем есть специальные крепления, которые помогут поддерживать порядок, а также функция охлаждения, благодаря которой, в дороге у вас всегда будет прохладный напиток, а сладости не растают;

- отделение Jumbo Box (Джумба Бокс): благодаря тому, что в KAROQ электромеханический стояночный тормоз, управляемый клавишей, между передними сиденьями разместилось большое вещевое отделение, в котором можно разместить бесконтактный ключ KESSY (кесси), а также в этом отделении размещены подстаканники с функцией Easy Open (Изи опен), с помощью которой можно открыть бутылку объемом до 0,5 л. одной рукой и не отвлекаться от управления автомобилем;

- Зажим под парковочный талон: не даст потерять парковочный талон и сохранит порядок в салоне;

- Увеличенные карманы в дверях, в которых может уместиться бутылка объёмом до 1,5 л, что удобно в путешествиях, а также найдется место светоотражающему жилету, который необходимо иметь при себе в автомобиле;

- Багажное отделение ŠKODA KAROQ одно из самых вместительных в классе, его объем до съемной полки составляет 500 л, а сложив задние сидения вы получите 1609 л свободного пространства;

- Также в багажнике размещены специальные крючки для легких сумок, которые помогут сохранить порядок, а для тяжёлых предметов предусмотрены металлические проушины, которые удержат груз;

- Крепления Cargo, которые обычно размещены за колесными арками, при необходимости помогут закрепить груз до 8 кг, благодаря чему в багажнике сохранится порядок и тишина.

Познакомьтесь лично с Simply Clever решениями ŠKODA KAROQ. Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру ŠKODA в Ижевске, компании АСПЭК-Лидер на сайте: aspec-lider.ru/models/karoq или по телефону: +7 (3412) 20-95-83.

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