За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть

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Tele2 проанализировала итоги технического развития: за 2020 год компания увеличила число базовых станций по России на 28%, в Удмуртииэтот показатель вырос на 18%. Оператор продолжил региональную экспансию и с запуском сети в Республике Алтай увеличил число регионов присутствия до 68. Tele2 модернизировала платформу IoT (АйоТи), продолжила развитие проектов 5G и начала активно осваивать направление сетей Private LTE (Приват ЛТЕ) для крупных заказчиков.

По итогам 2020 года Tele2покрывает в регионах присутствия сетями 4G 96% населения, сетями 3G – 93%, а 2G – 97% жителей. В рамках развития сетевой инфраструктуры компания решает задачи кластерного и точечного улучшения покрытия в регионах, а также создает новые емкости в условиях экспоненциального роста трафика.

В 2020 году Tele2 реализовала масштабный проект по объединению башенных активов с «Ростелекомом» в общий портфель. Это позволяетоператору оптимизировать затраты на управление инфраструктурой и эффективнее размещать оборудование.

Двузначные темпы строительства сети.По итогам 2020 года компания увеличила число базовых станций всех технологий на 28%, количество БС LTE– на 55%. В 2020 году Tele2 успешно завершила реализацию проекта «LTE на каждый сайт». Его результатами стало наличие базовых станций 4G на всех площадках, включая все значимые населенные пункты с населением свыше 10 тыс.

По итогам 2020 года потребление мобильного интернета в Удмуртии выросло на 30% год к году. Благодаря эффективному распределению ресурсов и их своевременной мобилизации Tele2 сохраняет высокий уровень восприятия качества связи на высококонкурентном рынке региона.

В Удмуртиикомпания обновила 40% базовых станций, из них 15% - это новые объекты, оснащенные LTE. Увеличилась скорость мобильного интернета и качество голосовых вызовов. Работы проводились более чем в 50 населенных пунктах региона. Tele2 обеспечивает 99,7% жителей области качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом LTE, это самый высокий показатель в Приволжье.

Развитие в области 5G и интернета вещей. Tele2 провела комплексную модернизацию платформы для интернета вещей (IoT) на базе облачной опорной сети Ericsson (Эрикссон). Это позволит создавать выделенные сегменты сети для NB-IoT с минимальной дополнительной нагрузкой на коммерческую сеть, одновременно подключать 1 млнIoT-устройств и предлагать улучшенный функционал корпоративным клиентам.

В рамках проектов по развитию 5GTele2 успешно испытала техническое решение RANSharing с использованием модели единого инфраструктурного оператора. В ходе исследований компания протестировала оборудование разных вендоров: одна базовая станция была одновременно подключена к двум ядрам сети. При этом в эфире находились два кода сети различных операторов.

PrivateLTE для предприятий и месторождений. В 2020 году Tele2 начала активно развивать создание выделенных технологических сетей LTE для промышленных заказчиков, а уже в 2021 году стала активно строить выделенные сети LTE/5G Ready (ЛТЕ/5Джи Реди) c крупными корпоративными клиентами.

«Ростелеком» и Tele2 разработали техническое решение для строительства выделенной сети стандарта LTE на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Якутии. Кроме того, Tele2, «Гринатом» и Nokia (Нокиа) провели успешные испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на Чепецком механическом заводе в Удмуртии.

В стадии реализации находятся решения еще для ряда крупных заказчиков – в 2021 году Tele2 планирует занять сильные позиции в индустрии Private LTE.