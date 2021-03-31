Работник «Ижстали» - среди лучших наставников России

Фото: «Ижсталь»

Портрет работника завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») Александра Никулина занесен на Доску почета наставников России, размещенную на сайте Центрального института труда.

Общий стаж Александра Александровича превышает 40 лет. Трудовую биографию на «Ижстали» начал в 17 лет электромонтером. Пройдя службу в рядах советской армии, вернулся на завод оператором поста управления стана горячей прокатки. Затем 22 года отработал вальцовщиком стана, а с 1998 по 2016 годы трудился мастером на горячем участке работ. Последние четыре года работает сортировщиком-сдатчиком металла. Неоднократно награждался почетными грамотами предприятия и администрации района Ижевска, дипломами «Мастер II класса», имеет звания Ветеран труда и Почетный работник ОАО «Ижсталь».

За годы работы не раз был руководителем практики и дипломных работ студентов среднего профессионального и высшего образования. Принимает участие в подготовке рабочих на курсах целевого назначения. В качестве наставника подготовил несколько мастеров, бригадиров, сортировщиков-сдатчиков металла, которые закрепились на производстве и продолжают свою деятельность на заводе.

«Среди специалистов «Ижстали» немало тех, кто щедро делится с коллегами своим производственным опытом и знаниями, что особо важно для вновь принятых и молодых работников. Наставник помогает им закрепиться в коллективе и адаптироваться в условиях металлургического производства», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

В прошлом году на Доске почета наставников России был размещен портрет ижсталевского сталевара электропечи Владимира Баймачева.

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