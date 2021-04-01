23 предприятия из Удмуртии стали победителями и призерами конкурса «100 лучших товаров России-2020» Фото: Архив «КП» в Ижевске

23 предприятия из Удмуртии представили 43 вида продукции на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России-2020». Причем, золотой знак получили 13 продуктов и услуг, предлагаемых нашим производителями, а еше 20 – завоевали серебряный. Теперь на этикетках этих продуктов появится соответствующая маркировка сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Наши предприятия — активные участники конкурса с самого начала его существования. За 23 года в нем приняли участие и победили более 200 удмуртских производителей. Некоторые из них подтверждают высокое качество своей продукции на постоянной основе, ежегодно участвуя в мероприятии и получая заслуженные награды. По итогам 2020 года по числу лауреатов конкурса мы вошли в первую десятку по стране», первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов.

Наша республика представила на конкурс продукты питания, мебель, медицинскую технику, промышленное оборудование, услуги отдыха и образования. Больше всего наград Удмуртия получила в номинациях «продукция производственно-технического назначения», «продовольственные товары» и «промышленные товары для населения».

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