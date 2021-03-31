На премьеру фильма «Чайковский. Русский гений» в Воткинск приедет актриса Лариса Лужина

7 мая состоится премьера документально-игрового фильма «Чайковский. Русский гений» Фото: музей-усадьба П.И.Чайковского

На всероссийскую премьеру документально-игрового фильма «Чайковский. Русский гений» (0+), которая состоится 7 мая 2021 года в Воткинске, приедет известная российская актриса Лариса Лужина. Об этом журналисту «Комсомолки» рассказали в пресс-службе музея-усадьбы П.И.Чайковского.

«Предполагается, что презентация фильма пройдет в подобающем для кинопремьер антураже: большой зал воткинского дворца культуры украсят красные дорожки, будет соблюден дресс-код, - рассказала заведующая отделом информационных технологий музея Дина Мельникова. – Мы ждем и создателей фильма. Зрители встретятся не только со съемочной группой, но и с артистами, участвовавшими в съемках. Уже известно, что приедет Лариса Лужина».

Также в фильм вошли фрагменты бесед о Петре Ильиче с легендами отечественной и мировой сцены – Юрием Башметом, Илзе Лиепой, Николаем Цискаридзе, Полиной Осетинской.Автором и продюсером ленты выступил Михаил Ананьев, который снял за последние 10 лет почти 200 фильмов. По его словам, картина основана исключительно на документах эпохи, письмах и воспоминаниях Чайковского, его близких и знакомых, в фильме нет никаких оценок и домыслов.

Лариса Лужина сыграла в фильме любимую гувернантку Чайковского Фанни Дюрбах. Главная роль – у артиста театра имени Вахтангова Владимира Логвинова. В роли брата и биографа Петра Ильича Модеста Чайковского – Авангард Леонтьев. Роль жены Чайковского Антонины Милюковой исполнила актриса театра Маяковского Дарья Повереннова. Небольшие роли сыграли артисты театров Удмуртии.

Фото: музей-усадьба П.И.Чайковского

Сцены детства снимались в доме детства героя – музее-усадьбе Чайковского в Воткинске. Помимо Удмуртии съемки проходили в Санкт-Петербурге, в Клину и даже в нью-йоркском «Карнеги-Холл». Съемки фильма завершились в декабре 2020 года.

Кроме музыки самого Чайковского в фильме прозвучит оригинальный саундтрек, автором которого стал композитор из Воткинска Максим Бобков.

Напомним, в конце 2020 года портрет великого русского композитора появился на рекламном щите Таймс-сквер в Нью-Йорке. Его разместил Spotify (Спотифай) – известный музыкальный сервис. Это произошло впервые для российских музыкантов.

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