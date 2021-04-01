Впервые в Удмуртии пройдет посвященная людям с аутизмом акция «Зажги синим»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии

2 апреля отмечается Всемирный день информирования об аутизме. В Удмуртии первые в этот день пройдет акция «Зажги синим». Так, в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом, и их семьями, на зданиях включают синюю подсветку. В Ижевске это будет фасад Национального музея имени Кузебая Герда. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что синий цвет выбран не случайно. По статистике, диагноз «аутизм» в 4 раза чаще встречается у мальчиков. На данный момент в республике сейчас проживает 243 человека с расстройствами этого спектра.

Кроме того, 2 апреля в 11:00 Республиканская клиническая психиатрическая больница проведет в своем «Инстаграме» круглый стол, темой которого станет оказание помощи пациентам с расстройствами аутистического спектра.

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