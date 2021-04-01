43 литра крови сдали доноры Удмуртии за один день Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

30 марта в Удмуртии прошла акция «Донорская весна». Жители Удмуртии сдали 43 литра крови за один день. Станцию переливания посетило 115 человек. После процедуры сдавших кровь угощали сладким чаем. А еще они получили денежную компенсацию и справку донора. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2020 году в ходе акции банк крови пополнился на 50 литров.

Стоит отметит, что ежегодно в республике донорами становятся около 16 тысяч человек. В месяц на станции переливания крови заготавливают 1,2 тонн крови и плазмы, а в год - до 18 тонн.

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