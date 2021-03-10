Молодежная акция «Донорская весна»: 30 марта жители Ижевска смогут сдать кровь

Сдавших кровь угостят сладким чаем и наградят денежной компенсацией Фото: с официальной страницы сообщества акции «ВКонтакте», https://vk.com/donorskaja_vesna

30 марта в Ижевске пройдет Молодежная акция «Донорская весна». Всех желающих сдать кровь ждут на Республиканской станции переливания крови.

Донором могут стать жители Удмуртии с 18 лет, вес которых более 55 килограммов. Кроме того, у желающего не должно быть противопоказаний по здоровью. Также нельзя употреблять алкоголь за пару дней, не курить за пару часов, в течение года не делать тату, операций. А еще у вас не возьмут кровь еще несколько дней после прививки от COVID-19.

Кстати, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией участие в акции по предварительной записи. Она проходит по телефонам: 45-24-19, 8-951-213-21-41.

- Все контакты сводятся «к минимуму». При входе вас встречает медицинский работник. Он измеряет температуру, справляется о самочувствии. Волонтёры обрабатывают руки антисептиком. Далее - охрана и волонтеры. По камерам наблюдения смотрят, чтобы в холле у регистратуры было для вас место (дистанция 1,5 м). Запускают только, когда есть. Везде метки, чтобы соблюдали социальную дистанцию, - рассказывает организатор акции Ольга Лихачёва.

После процедуры традиционно сдавших кровь угостят сладким чаем и наградят денежной компенсацией, а еще выдадут донорскую справку.

Акция проходит в столице Удмуртии уже в шестой раз. Так, в 2020 году банк крови пополнился на 50 литров.

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