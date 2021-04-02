78 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки
Фото: Амир Закиров
За минувшие сутки в Удмуртии выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб республики.
Количество выздоровевших пациентов составило 74 человека. К счастью, никто не скончался.
За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 905 случаев заражения COVID-19. Из них смог вылечится 27 445 пациент. 386 жителей, к сожалению, скончались.
Всего в Удмуртии провели 974 127 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 794.
В республике уже вакцинировали 46 890 человека.
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