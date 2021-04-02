С 1 апреля по 31 мая в Ижевске не будут штрафовать за парковку на газонах Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

С 1 апреля по 31 мая в Ижевске будет действовать мораторий на штрафы за парковку на газонах. За это время собственники многоквартирных домов должны будут совместно с жителями принять решение о организации парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

После того как решение будет принято, старшие по дому должны будут отправить свои проекты в администрацию. Это исключит вероятность штрафов для тех, кто паркуется на озелененных территориях, так как это место будет официально считаться парковкой.

Отмечается, что мораторий не распространяется на те случаи, когда заявление о незаконной парковке граждан поступает от жителей.

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