Карта распространения коронавируса на 3 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Лидером по заболеваемости остается Ижевск
Фото: Амир Закиров
За последние сутки в Удмуртии выявили еще 76 случаев коронавируса. 74 человека справились с болезнью, две женщины скончались.
Всего в республике выявили 30 981 случай болезни. 27 519 человек вылечились, 388 скончались. Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск — 14 786
Глазов — 1 346
Можга — 1 742
Сарапул — 1 125
Завьяловский район — 1 736
Алнашский район — 597
Балезинский район — 469
Вавожский район — 281
Воткинский район — 350
Глазовский район — 319
Граховский район — 193
Дебесский район — 265
Игринский район — 710
Камбарский район — 273
Каракулинский район — 212
Кезский район — 308
Кизнерский район — 334
Киясовский район — 214
Красногорский район — 312
Малопургинский район — 473
Можгинский район — 291
Сарапульский район — 362
Селтинский район — 266
Сюмсинский район — 225
Увинский район — 801
Шарканский район — 523
Юкаменский район — 253
Якшур-Бодьинский район — 460
Ярский район — 271