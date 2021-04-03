Карта распространения коронавируса на 3 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Лидером по заболеваемости остается Ижевск Фото: Амир Закиров

За последние сутки в Удмуртии выявили еще 76 случаев коронавируса. 74 человека справились с болезнью, две женщины скончались.

Всего в республике выявили 30 981 случай болезни. 27 519 человек вылечились, 388 скончались. Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск — 14 786

Глазов — 1 346

Можга — 1 742

Сарапул — 1 125

Завьяловский район — 1 736

Алнашский район — 597

Балезинский район — 469

Вавожский район — 281

Воткинский район — 350

Глазовский район — 319

Граховский район — 193

Дебесский район — 265

Игринский район — 710

Камбарский район — 273

Каракулинский район — 212

Кезский район — 308

Кизнерский район — 334

Киясовский район — 214

Красногорский район — 312

Малопургинский район — 473

Можгинский район — 291

Сарапульский район — 362

Селтинский район — 266

Сюмсинский район — 225

Увинский район — 801

Шарканский район — 523

Юкаменский район — 253

Якшур-Бодьинский район — 460

Ярский район — 271