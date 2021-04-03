Две женщины скончались из-за коронавируса 3 апреля

Заболели коронавирусом 76 человек Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На утро 3 апреля в Удмуртии выявили 76 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

Среди заболевших семь детей до 14 лет и 16 человек старше 65. 74 пациента выздоровели. 2 588 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 397 в состоянии средней степени тяжести, 89 в тяжелом.

Скончались две женщины. Им было 77 лет и 81 год.

48 221 человек вакцинировались, из них 35 167 получили второй компонент.

Заболели 40 жителей в Ижевске, 10 в Глазове, пять в Можге, пять в Игринском районе, три в Якшур-Бодьинском районе, три в Сарапульском районе, по двое в Сарапуле, Дебесском и Сюмсинском районах, по одному — в Балезинском, Малопургинском, Можгинском и Завьяловском районах.

Всего заболели коронавирусом 30 981 человек. 27 519 вылечились, 388 скончались. Было проведено 977 468 исследований на ковид, из них за последние сутки 3 341.

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