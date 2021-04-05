2,25 млрд рублей возьмут власти Ижевска в кредиты

Кредиты на 2,25 млрд рублей возьмут власти Ижевска Фото: Диля Ахмадишина

Власти Ижевска проведут восемь аукционов по привлечению кредитных средств. Общая сумма кредитов составит 2,25 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

«Привлечение кредитов по объявленным аукционам осуществляется с целью рефинансирования действующих кредитов и не приведет к увеличению муниципального долга города Ижевска», - прокомментировали в администрации.

Ставка на шесть аукционов на 1,65 млрд рублей составит 5,5% годовых, два аукциона на 600 млн рублей – 6,5%.

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