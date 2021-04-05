Утро в Ижевске: воспоминания о теракте, эвакуация из торгового центра и выпуск сборника удмуртских авторов

Рассказываем о главных и интересных новостях Ижевска и Удмуртии за последние дни
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! На календаре 5 апреля, понедельник. Надеемся, вы хорошо отдохнули и готовы продуктивно и бодро начать рабочую неделю. Предлагаем это сделать с нашей подборкой главных и интересных новостей за последние дни.
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
- Житель Удмуртии перевел мошенникам полмиллиона рублей
- 39-летнего мужчину ищут в Ижевске
- Видео: пьяный мужчина лежит посреди Нылгинского тракта в Удмуртии
- Илососная и каналопромывочная машины за 14 миллионов появились в Ижевске
- Фотофакт: Национальный музей в Ижевске окрасили синим в день информирования об аутизме
- Подростки из Ижевской воспитательной колонии сыграли в виртуальный футбол с клубом «Тотем»
- Детский сборник стихов и рассказов удмуртских писателей издали в Ижевске
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
СБОРНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Сборник детских стихов и рассказов представили в Ижевске
Фото: Архив КП
Над книгой удмуртские писатели работали во время пандемии. Презентация прошла лишь в этом году, 2 апреля. Событие для республики знаковое: уже много лет в Удмуртии не появлялись сборники с произведениями местных прозаиков и поэтов. В книгу вошли басни, стихи, рассказы 39 авторов из нашего региона.
ГОДОВЩИНА ТЕРАКТА
Журналист Комсомолки поделилась воспоминаниями о дне теракта в Санкт-Петербурге, Фото: Полина Андрианова
Четыре года назад на станции «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Журналист «Комсомолки» Полина Андрианова в этот момент находилась в метро. Девушка поделилась воспоминаниями о случившимся.
ЭВАКУАЦИЯ ИЗ ТЦ
Из-за ложного сигнала жителей Ижевска эвакуировали, Фото: скриншот видео
Из-за ложного сигнала посетителей торгового центра Ижевска эвакуировали в прошедшие выходные. Сигнализация сработала из-за ремонтных работа. Жителей города оперативно вывели на улицу, но спустя 3 минуты запустили обратно.
КАМНИ С ХАРАКТЕРОМ
Обработанный пирит, Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН
Ко Дню геолога ученый Ижевска показал «Комсомолке» свою уникальную коллекцию минералов. На фото камни всех цветов: фиолетовые, золотые, голубые и даже прозрачные. Посмотреть на эту красоту можно по ссылке.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- GQ вручил премию Super Women фигуристке из Удмуртии Елизавете Туктамышевой
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