Пьяный житель Ижевска погиб из-за падения с 11 этажа Фото: pixabay.com

Накануне вечером, 4 апреля, около одного из домов на улице Берша в Ижевске нашли труп мужчины. Удалось установить, что погибший – 41-летний ижевчанин, который работает монтажником-высотником. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

По данным следствия, мужчина уже неоднократно перелазил из своей квартиры на 11 этаже на общий балкон в подъезде. В день происшествия он был пьян и вновь решил повторить этот «трюк». Однако не удержался, сорвался вниз и погиб.

Сейчас ведется доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов уже опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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