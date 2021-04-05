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Происшествия5 апреля 2021 9:40

Житель Ижевска задушил родную сестру

Житель Ижевска задушил родную сестру
Анна Митрофанова
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Житель Ижевска отправится в колонию на 8 лет за то, что задушил родную сестру Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

33-летний житель Ижевска отправится в колонию строгого режима на 8 лет за убийство одной сестры. Такое решение вынес суд, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Тело 32-летней женщины нашли 1 июля 2020 года в ее квартире на улице Репина. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что убийство произошло накануне. Брат и сестра распивали алкоголь. Между ними произошла ссора на бытовой почве. В итоге осужденный задушил родственницу.

Мужчина свою вину в совершенном преступлении признал.

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