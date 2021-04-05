Сквер «Открытый сад» в Ижевске 1 апреля передали городу

1 апреля сквер «Открытый сад» в Ижевске передали городу Фото: https://vk.com/ostrova.group

С 1 апреля содержанием сквера «Открытый сад» за администрацией Ижевска будут заниматься власти города. Группа компаний «Острова» сообщает в группе «ВКонтакте», что они уже передали землю муниципалитету, а теперь подписываются документы на объекты: сцену, детскую площадку, коворкинг и арт-объекты.

«Мы передаем сквер Открытый сад городу, как это и планировалось изначально. С момента его появления - 18 августа 2018 года - его содержанием занимались мы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с территории сквера исчезнут домики-киоски, так как их не было в изначальной концепции. Четыре объекта уже передали Летнем саду.

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