6 апреля на водоемах Удмуртии начнутся взрывные работы Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

6 апреля спасатели Удмуртии начнут взрывные работы на реках республики. Целью этих традиционных сезонных мероприятий является предупреждение ледяных заторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В 2021 году взрывные работы пройдут в Балезинском районе на реке Чепца, в Сюмсинском районе на реках Кильмезь и Вала, в Селтинском районе также на реке Кильмезь и в Кезском районе на реках Пызеп и Лып.

Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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