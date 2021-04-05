Житель Удмуртии убил свою жену, ударив камнем по голове

Житель Удмуртии избил свою жену до смерти Фото: pixabay.com

Житель деревни Пирогово Завьяловского района осужден на 6 лет и 2 месяца за убийство своей жены. Мужчина отправится в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что в ночь с 11 на 12 июня 2020 года пьяный осужденный у себя дома поссорился с женой. В ходе конфликта он начал избивать женщину: множество раз ударил ее кулаками, и несколько раз камнем по голове. От полученных травм она скончалась.

После этого житель Удмуртии попытался скрыть следы преступления: он сбросил ее тело в погреб на участке и засыпал землей.

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