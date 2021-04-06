Работы инженеров «Удмуртнефти» и «ИННЦ» победили в отраслевом конкурсе России

Фото: «Удмуртнефть»

Разработки Никиты Корепанова и Алсу Хаматовой, инженеров ОАО «Удмуртнефть» и ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» (дочернее общество «Удмуртнефти»), признаны лучшими инновационными проектами на VII Всероссийском конкурсе «Новая идея 2020» среди молодёжи ТЭК России.

В этом году в конкурсе на лучшую научно-техническую разработку среди молодёжи организаций топливно-энергетического комплекса России в 17 секциях определены 53 победителя и призёра.

Проект инженера отдела по работе с механизированным фондом ОАО «Удмуртнефть» Никиты Корепанова стал победителем в секции «Менеджмент и экономика». Совместно с научным руководителем, начальником управления по инвестициям ОАО «Удмуртнефть» Андреем Широбоковым он разработал программный модуль. Этот инструмент позволяет прогнозировать экономическую эффективность одновременно нескольких технологических мероприятий на добывающих скважинах.

Работа инженера отдела планирования и управления проектами ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» Алсу Хаматовой отмечена в секции «Проектирование, строительство, эксплуатация энергетических объектов. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов». Запатентованная ею разработка сухой строительной смеси на основе электросталеплавильного шлака используется при ремонте трубопроводов.

В ОАО «Удмуртнефть» и её дочерних обществ поддерживается инновационная деятельность молодых специалистов, ежегодно проводятся научно-технические конференции.

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