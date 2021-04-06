Тело задушенной женщины нашли в Удмуртии 5 апреля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Накануне днем, 5 апреля, в поселке Балезино в Удмуртии нашли тело 32-летней женщины. Предварительной причиной смерти называют асфиксию. Однако по данным проверки, женщина могла быть сама виновата в своей гибели. Установлено, что она вылазила из дома через окно, ворот ее куртки зацепился за край доски, поэтому она и могла задохнуться.

Сейчас проводится доследтвенная проверка балезинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртии. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются соседи и родственники погибшей. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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