86-летняя пенсионерка скончалась от коронавируса в Удмуртии 6 апреля

Вакцину от COVID-19 в Удмуртии поставили уже более 50 тысяч человек Фото: Алена Селезнева

На утро 6 апреля выявили еще 79 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии. От болезни скончалась 86-летняя пенсионерка, сообщает оперштаб региона.

Выздоровели за сутки 75 пациентов. А вакцину от COVID-19 уже поставили 50 052 человека.

За все время пандемии коронавируса 31 214 случаев заболевания среди жителей. Из них 27 744 человек уже выздоровели, а 389, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 986 002 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1 915.

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