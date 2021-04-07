Житель Ижевска подозревается в покушении на убийство своей бывшей жены в парикмахерской

Житель Ижевска попытался ударить свою экс-супругу ножом в живот Фото: pixabay.com

47-летний ижевчанин подозревается в покушении на убийство своей бывшей супруги. Он задержан. Сейчас готовятся материалы для предъявления обвинения и обращения в суд, чтобы заключить его под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствием установлено, что 5 апреля 2021 года, пьяный мужчина взял нож и направился в одну из парикмахерских города, где работала его 45-летняя экс-супруга. Там он устроил конфликт и начал ссору с бывшей женой. В итоге он попытался ударить ее в живот ножом. Однако женщину спас клиент парикмахерской. Он выхватил оружие из рук злоумышленника. В этот момент пострадавшая успела убежать и спрятаться.

Сейчас следователи уже осмотрели место происшествия и допрашивают свидетелей.

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